Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в новом пакете санкций в отношении России разработала меры, которые исключат "лазейки" для их неисполнения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы разработали восемь пакетов санкций и на примере каждого учились, как закрывать "лазейки" уклонения от них. Мы сейчас выходим с очередным пакетом, предусматривающим меры, как сделать эти уклонения невозможными", - сообщила она на пресс-конференции в Таллине.

По ее словам, все граждане или организации, которые будут замечены в доставке санкционных товаров в Россию, "будут включены в наш список и это является очень значимым фактором сдерживания, мы не хотим, чтобы третьи государства использовались как "лазейки" против наших санкций".

Фон дер Ляйен заявила, что введенные Евросоюзом экспортные запреты "оказали очень сильное влияние на экономику России".

"Например, замедлено производство высокотехнологической продукции, оказано влияние на комплексы военной технологии, что и является нашей целью. Это касается и производства автомашин, которое практически прекратилось", - отметила она.

Она пообещала, что в ближайшие две недели "мы предложим в комиссии, как держать под контролем цены на газ и электроэнергию". "Цель по-прежнему состоит в том, чтобы избавиться от российского шантажа", - добавила фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила о необходимости "защитить граждан Европы" от инициированной российским руководством "энергетической войны", в результате которой выросли цены на энергоносители.

Она также подчеркнула, что "Европейский союз наряду с Соединенными Штатами с начала войны является самым большим сторонником Украины" и пообещала обеспечить стабильное финансирование Украины в ближайшие месяцы.

Фон дер Ляйен высказалась также за установление строгого контроля за границами Евросоюза: "Поэтому Еврокомиссия дала указание государствам-членам ужесточить пограничный контроль стран".

"Нам также необходимо охранять критически важную инфраструктуру. Мы должны быть готовы и к другим случаям наподобие того, что произошло с "Северным потоком", - сказала она.

Фон дер Ляйен в Таллине провела встречу с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас, затем встретится с президентом Аларом Карисом. Потом председатель ЕК и Каллас на вертолете вылетят в Нарву, где осмотрят Нарвский пограничный кункт и посетят хлопчатобумажный комбинат "Кренгольмская мануфактура". Он был основан в 19 веке предком фон дер Ляйен Людвигом Кнопом, в 1995 году был приватизирован шведской компанией Boras Wafer, а в 2010 году обанкрочен.