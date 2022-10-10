Правительство РФ разрешило авансировать ряд "университетских" строек на уровне 50-90%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило установить размер аванса на уровне 50-90% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) по госконтрактам на капитальное строительство ряда объектов для нужд различных российских университетов. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Такой размер авансов разрешается установить по соглашению сторон и с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта.

Этот документ распространяется на 10 проектов, предусматривающих строительство различных объектов (общежития, учебные корпуса, физкультурно-оздоровительные корпусы) для нескольких московских, а также вологодского, курского, донского (Ростов-на-Дону) и белгородского вузов.

Как сообщалось, одной из антисанкционных мер поддержки правительства РФ в сфере госзакупок стала возможность временно, до конца текущего года, увеличивать предельный размер аванса по госконтрактам до 90% от цены контракта.

Эта норма распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета.

Также этим постановлением скорректирована норма о казначейском сопровождении авансовых платежей. Теперь под казначейское сопровождение подпадают авансовые платежи в размере от 50% до 90% от цены контракта. Авансирование госконтрактов в размере до 50% от цены контракта освобождено от казначейского сопровождения.

Схема авансирования широко используется в рамках госзакупок (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ). До пандемии новой коронавирусной инфекции госзаказчики могли авансировать поставщиков в размере до 30% от суммы контракта. В 2020 году правительство приняло "антивирусные" нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. В начале 2021 года действие этой нормы было продлено до конца года.