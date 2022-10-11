Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Минсельхоз допустил снижение цен на хлеб вслед за мукой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб на фоне уменьшения цен на муку.

"Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье", - заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах форума "Сельское хлебопечение".

По ее словам, цена на муку у производителей за последний месяц уменьшилась примерно на 3%. "Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной, то есть пока сильного снижения цен на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - отметила Лут.

При этом мука – это не ключевой фактор себестоимости хлеба, а стоимость других составляющих (таких, как логистика, электроэнергия, упаковка) растет. "Здесь базовое сырье снижается, но остальные составляющие продолжают рост", - сказала Лут.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть ускорили падение на опасениях по поводу глобального спроса

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Nissan передаст активы в РФ в госсобственность за символическую цену

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Глава JPMorgan допустил "еще более болезненный" обвал индекса S&P 500

Минфин представил предложения по поддержке сферы закупок в условиях мобилизации

S&P ухудшило прогноз для экономики США на 2023 год до рецессии

Украина приняла транзитную заявку "Газпрома" в объеме 42,4 млн кубометров

Brent подешевела до $95,7 за баррель

Brent подешевела до $95,7 за баррель

ХКФ банк приостановил валютные переводы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });