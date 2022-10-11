Минсельхоз допустил снижение цен на хлеб вслед за мукой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ видит предпосылки для снижения цен на хлеб на фоне уменьшения цен на муку.

"Мы ожидаем, что будет снижение цен на хлеб, исходя из снижения цен на базовое сырье", - заявила журналистам первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах форума "Сельское хлебопечение".

По ее словам, цена на муку у производителей за последний месяц уменьшилась примерно на 3%. "Цена на хлеб у нас пока является достаточно стабильной, то есть пока сильного снижения цен на хлеб не произошло, это будет через какое-то время, то есть отложенный эффект", - отметила Лут.

При этом мука – это не ключевой фактор себестоимости хлеба, а стоимость других составляющих (таких, как логистика, электроэнергия, упаковка) растет. "Здесь базовое сырье снижается, но остальные составляющие продолжают рост", - сказала Лут.