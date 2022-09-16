Снижение ВВП Белоруссии в январе-августе замедлилось до 4,9%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ВВП Белоруссии в январе-августе 2022 года составил 122 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 4,9% меньше, чем в январе-августе прошлого года. Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Рецессия в экономике страны несколько замедлилась после углубления в течение предыдущих месяцев: по итогам января-июля снижение ВВП составляло 5,2%. Динамика перешла в отрицательную плоскость по итогам первого квартала (снижение на 0,4%), тогда как в январе-феврале ВВП вырос на 1,2%, в январе - на 2,7%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-августе равнялся 117,2%.

Минэкономики Белоруссии ожидало замедление снижения ВВП по итогам восьми месяцев до 4,7%.

Правительство республики в августе заявило, что при оптимистичном сценарии сможет обеспечить нулевой рост экономики в этом году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии в случае отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

Рецессия замедлилась в связи с восстановлением роста в сельхозпроизводстве – с учетом роста урожая зерновых более чем на 20% объем производства по итогам восьми месяцев вырос на 1,8%, тогда как в январе-июле показатель упал на 10,4% из-за смещения сроков уборочной кампании.

МВФ ожидает снижения ВВП Белоруссии в этом году на 6,4%, ЕБРР – на 4%, ЕАБР – на 5-6%, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings допускает падение до 15% на фоне западных санкций.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

Официальный курс на 16 августа – 2,5321 бел. рубля/$1.