Доллар поднялся до 64 рублей впервые с 7 июля

Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно растут на "Московской бирже" днем во вторник; доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля, евро преодолел отметку в 63 рубля впервые с 11 августа.

Рубль дешевеет на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к риску вслед за ростом геополитической напряженности из-за российско-украинского конфликта и на ожиданиях дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками.

Курс доллара США составил 64,025 руб.в 17:05, что на 1,335 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,025 руб., поднявшись на 1,6075 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 1,46 рубля - до 63,58 рубля.

Давление на рубль оказывают также цены на нефть, усилившие снижение на опасениях по поводу глобального спроса на топливо и из-за укрепления доллара США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:10 по московскому времени составляет $93,85 за баррель, что на 2,43% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,64 за баррель, что на 2,73% ниже итогового значения предыдущей сессии.