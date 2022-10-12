Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк готов кредитовать компании нефтегазового сектора в юанях, но нужна поддержка от ЦБ в виде снижения отчислений обязательных резервов по депозитам, заявил первый зампред банка Александр Ведяхин, выступая в рамках Российской энергетической недели.

"Что мы сейчас тоже видим - это спрос на юани. Так как мы движемся в Китай, давайте кредитовать в юанях. Оттуда экспорт идет. Мы как Сбер готовы. Нам здесь нужна небольшая поддержка, юани же не из воздуха производятся, они покупаются либо на финансовом рынке, либо мы привлекаем их от клиентов. Хорошие новости, у нас идет сейчас экспоненциальный рост депозитов в юанях. Это очень хорошо", - сказал он.

"Мы готовы часть кредитов выдавать в юанях, ставки в юанях нормальные. Нам нужна небольшая поддержка ЦБ, чтобы снизить обязательное резервирование по депозитам, тогда ставка для получателей кредитов будет поменьше. С ЦБ мы сейчас находимся в открытом и понятном диалоге", - добавил он.

По словам Ведяхина, у банков есть все возможности для того, чтобы дальше активно финансировать нефтегазовый сектор. "Сейчас у нас на рассмотрении находятся новые проекты в нефтегазе на сумму около 3 трлн рублей", - заявил он.