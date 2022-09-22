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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Сбербанк начал финансировать рыбопромышленную отрасль РФ в юанях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк начал финансировать рыбопромышленную отрасль РФ в китайских юанях, предоставил уже более 200 млн юаней, говорится в пресс-релизе банка.

Сбербанк в начале сентября заявил, что начинает предоставлять кредиты в юанях, видит на них большой спрос корпоративных клиентов.

Кредитный портфель рыбопромышленной отрасли в Сбербанке составляет 235 млрд рублей, отмечается в сообщении. При этом большая часть финансирования направляется на инвестиции в строительство флота.

"В текущих условиях для снижения процентной нагрузки рыбопромышленных предприятий требуется ряд мер. Так, банк переходит на финансирование отрасли в юанях. Банк также предлагает расширить льготную программу Минсельхоза на кредитование строительства флота в рублях по льготным ставкам", - говорится в пресс-релизе.

Что касается графиков строительства флота, банк заявил, что уже начал обсуждение с Росрыболовством и Минпромторгом вопросов снижения рисков и помощи верфям в завершении заказов.

Сбербанк
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