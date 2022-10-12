Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Я думаю, где-то мы выйдем на уровень 525-530 млн тонн (добычи нефти - ИФ). Посмотрим", - сказал он.

Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя" состоятся 12 и 13 октября.

На 12 октября запланированы такие важные сессии, как: "Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие"; "БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства"; "Нефть: стратегия развития" и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Кроме этого участники смогут обсудить тему низкоуглеродной энергетики в мире; создание технологий энергоперехода; модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.

Александр Новак нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Ветрогенерация в Европе упала почти вдвое

Льготы по ИИС не будут предоставляться на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });