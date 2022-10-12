Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Добыча нефти в России по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн тонн. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

"Я думаю, где-то мы выйдем на уровень 525-530 млн тонн (добычи нефти - ИФ). Посмотрим", - сказал он.

Основные мероприятия юбилейного, пятого Международного форума "Российская энергетическая неделя" состоятся 12 и 13 октября.

На 12 октября запланированы такие важные сессии, как: "Россия – Африка: устойчивое энергетическое развитие"; "БРИКС+: потенциал в сфере технологического партнерства"; "Нефть: стратегия развития" и многие другие. Так же в этот день пройдет 61-е заседание Электроэнергетического совета СНГ. Кроме этого участники смогут обсудить тему низкоуглеродной энергетики в мире; создание технологий энергоперехода; модернизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства как инструмента снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики и другие.