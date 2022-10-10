Мягкая погода в Европе позволила продолжить накопление газа в ПХГ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Погодная ситуация в Европе в начале октября складывается благоприятно для потребителя. По прогнозам, температурный фон за первые две декады будет примерно на два градуса ниже, чем годом ранее (в предыдущем месяце было на два градуса прохладнее, чем в прошлом году).

Мягкая погода и меры по экономии газа могут отсрочить начало сезона отбора газа из хранилищ. В Европе он начинается в среднем около 20 октября.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

В Европе продолжается мягкое бабье лето. На фоне благоприятной погодной конъюнктуры спотовая цена на газ (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах) на неделе опускалась до $855 за тысячу кубометров; контракт с поставкой в понедельник составляет $971.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1374.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной – "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают со средней производительностью 61%, после 59% в сентябре и августе.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно некоторое сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-закачки к нетто-отбору около 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 90,95%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (8 октября) составил 0,31 процентного пункта.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Болгария, Венгрия и Латвия. Болгария может достигнуть 80% уже на наступившей неделе, Венгрии для этого надо больше времени.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - замерли на уровне 54%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США немного улучшилась ситуация с закачкой газа в хранилища. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии, а также остановка на плановый 17-дневный ремонт завода Cove Point.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю прибавил еще больше - 3,6 млрд куб. м по сравнению с 2,9 млрд куб. м за предыдущие две недели.

Текущий уровень запасов составляет около 77%, что существенно уступает показателям резервов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ США только на 7,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 8%.