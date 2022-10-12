Новак прогнозирует, что пока цены на нефть будут близкими к текущему уровню

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ближайшей перспективе будут подвержены волатильности, однако останутся близкими к текущему уровню, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак .

"Мы обычно не прогнозируем цены, и решения (ОПЕК+ - ИФ) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими "плюс-минус" к тем, которые мы сегодня видим", - сказал он.

Принимая решение сократить квоты на добычу на 2 млн б/с, страны-участницы ОПЕК+ руководствовались факторами, сигнализирующими о замедлении темпов роста экономики, продолжил он.

"Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками. Это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс зимний период всегда идет со снижением спроса: четвертый квартал и первый квартал. Решения были обоснованы с точки зрения баланса спроса и предложения", - добавил вице-премьер.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее сказал журналистам, что, в среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель.