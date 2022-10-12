Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Новак прогнозирует, что пока цены на нефть будут близкими к текущему уровню

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в ближайшей перспективе будут подвержены волатильности, однако останутся близкими к текущему уровню, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак .

"Мы обычно не прогнозируем цены, и решения (ОПЕК+ - ИФ) принимаются без целевых показателей относительно цен. Я думаю, что они могут быть волатильными, но близкими "плюс-минус" к тем, которые мы сегодня видим", - сказал он.

Принимая решение сократить квоты на добычу на 2 млн б/с, страны-участницы ОПЕК+ руководствовались факторами, сигнализирующими о замедлении темпов роста экономики, продолжил он.

"Мы видим признаки рецессии, повышения процентных ставок центральными банками. Это накладывает, безусловно, те риски, которые учитывались при принятии решения. Плюс зимний период всегда идет со снижением спроса: четвертый квартал и первый квартал. Решения были обоснованы с точки зрения баланса спроса и предложения", - добавил вице-премьер.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее сказал журналистам, что, в среднесрочной перспективе надо ориентироваться на текущий диапазон цен на нефть - $80-100 за баррель.

Александр Новак Александр Дюков Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

Новак сообщил о подготовке РФ к нефтяному эмбарго

"Газпром" начинает строить перемычку между восточной и западной частями ГТС России

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });