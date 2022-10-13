Глава набсовета МосБиржи предложил подумать о допуске чиновников на фондовый рынок

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Чиновников можно было бы допустить на фондовый рынок, который в последнее время лишился большого пласта инвесторов: аргумент об инсайдерской информации не выглядит бесспорным, считает председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов.

"Я переживал последние 20 лет, что не могу быть инвестором", - сказал на конференции НАУФОР в Екатеринбурге Швецов, много лет занимавший руководящие посты в Банке России.

По его мнению, нужно отменить "ненужные ограничения для чиновников покупать акции и облигации".

"Почему они должны сидеть за другим столом с народом - мне не очень понятно. То ли мы их оберегаем от потерь, но тогда почему мы не оберегаем народ? То ли там есть еще какая-то хитрая причина - как бы чего не вышло. Понимаете, большего инсайда о компании, чем у CEO, нет ни у кого, но при этом CEO может владеть акциями этой компании, а чиновник, который иногда принимает какие-то решения, не должен нести через свой кошелек ответственность за эти решения", - описал ситуацию Швецов.

Сейчас, по его словам, "не до жиру": "у нас нет иностранного инвестора и долго не будет, нам важен каждый инвестор". "Давайте посмотрим, есть ли здравый смысл во всех этих ограничениях", - предложил глава набсовета МосБиржи.

Можно, если нет конфликта интересов

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков считает, что некоторая либерализация в этом вопросе возможна, хотя при этом необходимо обеспечить отсутствие конфликта интересов для чиновника.

"Я в целом всегда поддерживал более либеральный подход для инвестиций чиновников. У нас основные ограничения какие - не инвестировать в иностранные ценные бумаги и не инвестировать в то, где у тебя может быть конфликт интересов. Вот, например, я - я не могу инвестировать в акции банков, потому что у меня по банкам может быть какая-то информация по сфере моей деятельности. Но я могу инвестировать в какие-то ПИФы, облигации компаний, к которым я никакого отношения не имею", - прокомментировал он предложение Швецова журналистам.

При этом Чебесков констатировал, что проблема недостаточной финансовой грамотности актуальна для чиновников так же, как и для остальных граждан. Даже в Минфине не так много людей пользуются возможностями, которые предоставляет механизм ИИС, несмотря на проводимую просветительскую работу, отметил он.

"Я бы точно поддержал, чтобы чиновники были бы на одной плоскости с гражданами (не работающими на госслужбе - ИФ) и инвестировали свои средства в поддержание экономики, с учетом риска конфликта интересов", - сказал Чебесков.