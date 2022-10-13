МЭА сообщило о сокращении экспорта нефти из РФ в сентябре на 260 тыс. б/с - до 5 млн б/с

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Общий объем нефтяного экспорта из РФ в сентябре снизился на 230 тысяч б/с к августу, до 7,5 млн б/с в сутки, что на 560 тысяч б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 260 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, нефтепродуктов - вырос на 30 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с.

По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, как из-за более низких объемов, так и из-за снижения цен. При этом МЭА отмечает, что даже такой доход выше, чем среднемесячная выручка в прошлом году.

Отгрузка нефти и нефтепродуктов из РФ в страны ЕС в сентябре снизилась на 390 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с. Данный объем составляет 35% в общей структуре российского экспорта нефти (50% в начале года).

Экспорт в Индию сохранился на уровне 1 млн б/с, в то время как в Китай и Турцию - снизился на 115 тыс. б/с и 50 тыс. б/с соответственно, до 1,8 млн б/с и 0,5 млн б/с. "Однако с учетом того, что около 500 тыс. б/с направляется в пока неустановленные пункты назначения, окончательные цифры для каждого региона-импортера могут привести к значительным изменениям в этих предварительных цифрах", - подчеркивают в агентстве.

МЭА отмечает, что в сентябре доля экспорта российской нефти и нефтепродуктов на западные рынки снизилась, а доля азиатских покупателей возросла. В сентябре заявленные поставки в Китай и Индию вместе взятые были на 160 тыс. б/с выше, чем в Европу - 2,8 млн б/с против 2,6 млн б/с соответственно.