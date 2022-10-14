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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Новак ожидает роста экспорта российской нефти на 8% в 2022 году

Новак ожидает роста экспорта российской нефти на 8% в 2022 году
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России по итогам 2022 года может вырасти на 8%, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках "Российской энергетической недели".

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"Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом. Не на много, но выше. Экспорт будет выше примерно на 8%", - сообщил Новак.

"Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на новые рынки, смогли наладить новые логистические цепочки, соответственно, найти новые механизмы оплаты, в том числе переходы на расчеты в национальные валюты. Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт", - добавил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что добыча нефти в РФ по итогам 2022 года может составить 525-530 млн т.

нефть Александр Новак
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