Внешний долг РФ в III кв. снизился на 7,2%, до минимальных с июля 2007 г. $436,8 млрд

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Внешний долг РФ во в третьем квартале 2022 года уменьшился на $34 млрд, или на 7,2%, до $436,8 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.

Уровень внешней задолженности РФ на 1 октября стал минимальным за 15 лет, с 1 июля 2007 года, когда она составляла $399,5 млрд.

Внешние обязательства РФ в первом квартале 2022 года снизились на $30,5 млрд, с $482,1 млрд на 1 января, во втором квартале - увеличились на $19,1 млрд (из-за положительной переоценки рублевого госдолга). В результате в январе-сентябре 2022 года внешний долг РФ уменьшился на $45,4 млрд, или на 9,4%.

Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте. Наиболее существенно сократилась иностранная задолженность прочих секторов, в значительной степени за счет погашения кредитных обязательств перед нерезидентами, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, отмечается в комментарии ЦБ о динамике внешнего долга с начала 2022 года.

Задолженность органов госуправления уменьшилась в третьем квартале на $7,1 млрд, или на 9,6%, до $67,4 млрд, в январе-сентябре 2022 года - увеличилась на $4,1 млрд, или на 6,5%, с $63,4 млрд на 1 января 2022 года.

Внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) уменьшилась за третий квартал на $5,9 млрд, или на 5,3%, до $105,6 млрд. За девять месяцев 2022 года задолженность сектора снизилась на $8,8 млрд, или на 7,7%, со $114,4 млрд.

В то же время внешняя задолженность прочих секторов экономики снизилась за третий квартал на $20,9 млрд, или на 7,3%, до $263,7 млрд, за девять месяцев она уменьшилась на $40,7 млрд, или на 13,4%, с $304,4 млрд.