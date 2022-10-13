Крупнейшие банки России в сентябре нарастили продажу валюты до 694 млрд рублей

Физлица увеличили покупку валюты до 139 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), в сентябре они нарастили продажу валюты до 693,6 млрд рублей с 431,1 млрд рублей в августе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

СЗКО - основной агент по реализации валютной выручки экспортеров. Объем чистой продажи валюты крупнейших экспортеров в сентябре вырос до $21 млрд c $20,8 млрд в августе.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, которые покупали валюту для импортеров, а также других клиентов, которые хотели сделать международные переводы. Объем покупок валюты этой категории участников в сентябре вырос до 544,3 млрд рублей против 320,5 млрд рублей в августе.

ЦБ отмечает, что также значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты - 129,5 млрд рублей в сентябре против 35,7 млрд рублей в августе. С начала года эта группа участников постепенно наращивает покупки долларов США и евро, что может быть связано с активизацией валютных расчетов российских граждан через банковские системы дружественных стран, полагает регулятор.

Физические лица на биржевом валютном рынке в сентябре приобрели валюту на общую сумму 139,4 млрд рублей (в августе - 68 млрд рублей), из них юаней - 22,7 млрд рублей. На внебиржевом рынке (покупки через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за сентябрь долларов и евро было продано на сумму 161,8 млрд рублей. В целом за месяц на биржевом и внебиржевом рынках физические лица продали валюту на сумму 22,4 млрд рублей.

"Ситуация на биржевом валютном рынке большую часть сентября оставалась стабильной, однако на фоне роста геополитических рисков в конце месяца, а также ожиданий введения нового пакета санкций волатильность на валютном рынке возросла. В таких условиях широкий круг участников старался выйти из "токсичных" валют и переложиться в валюты дружественных стран (преимущественно юани)", - говорится в обзоре.