"Дружественные" нерезиденты, получив доступ к фондовому рынку, продали за сентябрь акции на 700 млн руб.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Предоставление нерезидентам из "дружественных" юрисдикций доступа на российский фондовый рынок, который некоторое время назад рассматривался в качестве значимого риска для котировок, существенного влияния на него пока не оказало: статистика, опубликованная Банком России в четверг, подтвердила общее мнение инвесторов.

"Основными нетто-продавцами (на фондовом рынке в сентябре - ИФ) выступали НФО в рамках доверительного управления и нефинансовые организации - они продали ценных бумаг на сумму 13,8 и 4,6 млрд руб. соответственно. Остальные категории участников осуществляли незначительные нетто-продажи на рынке, в том числе нерезиденты из дружественных стран, продавшие акций всего на 0,7 млрд рублей", - сказано в докладе ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

Нерезиденты из недружественных стран на фондовый рынок по-прежнему не допущены, и, как отмечает ЦБ, именно благодаря этому в конце месяца, в период резко возросшей волатильности из-за обострения санкционных рисков, "не возникло необходимости временно приостанавливать биржевые торги, как это было в феврале - марте".

Объемы торгов на фоне роста волатильности в конце месяца значительно увеличились, отмечает ЦБ. В целом в сентябре среднедневной объем торгов составил 65 млрд руб., а с 20 по 30 сентября - 87,8 млрд руб., тогда как в августе - 37,2 млрд руб. в день. Доля физических лиц в объеме торгов продолжает оставаться высокой (на конец сентября - 79%).

Поддержку рынку акций оказывали как физлица, так и системно-значимые кредитные организации: они приобрели акций российских компаний на 18 и 2,4 млрд руб. соответственно, сказано в докладе.

Объем денежных средств, размещенных на счетах типа "С" в НРД, демонстрирует устойчивый рост, отмечает ЦБ: по итогам сентября он перевалил за 200 млрд руб. В докладе ЦБ напомнил об идее использования доходов, полученных от размещения средств на счетах типа "С", в рамках формирования специального фонда компенсации потерь (прежде всего розничных инвесторов), связанных с блокировкой ценных бумаг и выплат по ним. Источником формирования такого фонда, согласно идее регулятора, будут являться доходы от инвестирования денежных средств "недружественных" нерезидентов, находящихся счетах "С". Статус идеи пока не изменился, следует из документа: "конкретные механизмы создания и функционирования фонда, порядок осуществления выплат из него и иные параметры реализации данного проекта в настоящее время находятся на стадии обсуждения", пишет ЦБ.