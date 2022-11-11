Банк России заметил попытки создать схемы обхода ограничений для счетов "С"

На этих счетах блокируются средства нерезидентов из "недружественных" юрисдикций

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России фиксирует попытки участников рынка создать схемы обхода ограничений для счетов типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из "недружественных" юрисдикций.

"Такого рода попытки происходят. Ограничения, которые введены на счет типа "С", они порождают практику, как с участием недружественных контрагентов, так и с участием дружественных контрагентов, и российских участников, когда они пытаются заработать на том, чтобы создать схему трансформации средств, ограниченных сегодня в использовании, перевода их в средства, которые в использовании не ограничены", - сказал журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

На счетах типа "С" скопилось уже несколько сотен миллиардов рублей, говорила в середине сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В сентябре нерезиденты из "дружественных" юрисдикций получили доступ на российский фондовый рынок, однако в первые недели объем сделок с их участием был небольшим. ЦБ ранее сообщал, что в сентябре такие нерезиденты продали акций всего на 0,7 млрд рублей.

Осторожное поведение инвесторов логично: во время большой неопределенности они ограничивают свой риск-аппетит, констатировал Чистюхин.

"Очень надеемся, что после определенной стабилизации ситуации, после того, как инвесторы, как российские, так и иностранные, будут лучше себе представлять некий трек развития финрынка России, их участие будет более полноценным", - отметил он.

Отвечая на вопрос о ходе переговоров со странами ЕС о выдаче лицензий для разблокировки части "замороженных" активов, Чистюхин сказал, что "дополнительной информации нет" (в том числе и о возможных отрицательных решениях регуляторов).