Аналитики Barclays ждут повышения ставки ФРС до 5-5,25% в феврале

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аналитики Barclays повысили прогноз по процентной ставке Федеральной резервной системы после выхода свежих данных об инфляции в США.

Теперь они ожидают ее повышения на 75 базисных пунктов по итогам двух последующих заседаний (в ноябре и декабре), в то время как ранее они предполагали увеличение на 50 б.п.

Кроме того, по их прогнозу, ставка будет поднята еще на 50 б.п. в феврале (ранее ожидалось повышение на 25 б.п.). В результате, к весне следующего года ее диапазон будет составлять 5-5,25% годовых.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за семь месяцев. Тем не менее, инфляция оказалась выше среднего прогноза аналитиков в 8,1%.

После выхода статданных трейдеры стали оценивать вероятность увеличения базовой ставки ФРС к марту до 5-5,25% годовых или выше в 42,6%, свидетельствуют данные CME FedWatch. В среду такие прогнозы составляли всего 6,1%.

Кроме того, сохранение достаточно высоких темпов инфляции укрепило мнение участников рынка, что на следующем заседании Федрезерв в очередной раз повысит стоимость кредитования на 75 базисных пунктов. Теперь этого ожидают 95,8%. Вероятность подъема еще на 75 б.п. в декабре оценивается в 61,3%, сообщает MarketWatch.

Федрезерв на сентябрьском заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 б.п. - до 3-3,25% годовых. Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.