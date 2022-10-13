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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

МТС представит новую дивидендную политику не позднее начала 2023 года

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" планирует представить обновленную дивидендную политику в конце 2022 - начале 2023 года, сообщила директор по связям с инвесторами МТС Полина Угрюмова в эфире "БКС Диалоги с эмитентами".

"Мы сейчас работаем внутри очень активно над новой дивидендной политикой. Мы либо до конца этого года, либо в начале следующего года, я надеюсь, ее уже рынку озвучим", - сказала она.

В начале лета МТС отложила принятие дивидендной политики на 2022-2024 годы на фоне макроэкономической неопределенности и отказа многих компаний от выплаты дивидендов в 2022 году.

"Я думаю, что мы внутренне с точки зрения того, как развивается кризис, как развивается наш бизнес в условиях кризиса, дошли примерно к пониманию, что мы готовы дать это обязательство (по дивидендной политике - ИФ) на несколько лет вперед", - добавила Угрюмова.

МТС Полина Угрюмова
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