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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Предприятиям-банкротам будет проще приоритетно рассчитываться за критически важные ресурсы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, который призван гарантировать приоритетность расходов предприятий-банкротов, прекращение которых может вызвать техногенную катастрофу.

Документ закрепляет в законе о несостоятельности критерии для оценки реальности таких катастроф, экспертную роль профильных ведомств и полномочия судов в сфере обеспечения поставок критически важных ресурсов, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития, подготовившего этот проект.

И сейчас закон о несостоятельности устанавливает, что "преимущественно перед любыми другими" должны производиться расходы предприятий-банкротов, прекращение которых может привести к остановке тех или иных объектов и, как следствие, к техногенной катастрофе (абзац 2 пункта 1 статьи 134 закона о банкротстве). Но арбитражные суды испытывают затруднения при установлении таких обстоятельств, как реальность угрозы наступления опасных последствий, считают авторы документа. По их оценке, как правило, суды руководствуются упомянутой нормой лишь в случаях, когда риски очевидны.

В связи с этим министерство предлагает указать в законе о банкротстве критерии для оценки таких рисков. В качестве таковых, в частности, могут рассматриваться возможное повреждение объекта из-за охлаждения или перегрева либо отсутствия техобслуживания, нарушение норм безопасности в отношении персонала и окружающей среды, а также другие факторы.

Законопроект устанавливает, что вероятность внештатной ситуации арбитражному управляющему, который руководит предприятием-банкротом, может подтвердить профильный госорган, который отвечает за контроль и надзор в соответствующей отрасли. Суд, в свою очередь, может обязать кредитора, задолженность перед которым погашается вне очереди, продолжать поставку ресурса, необходимого для обеспечения безопасности на соответствующем объекта, изложила пресс-служба министерства содержание документа.

Законопроект оговаривает также, что приоритетно могут оплачиваться и эксплуатационные расходы, если они необходимы для минимизации риска катастрофы. Для этого предлагается оценивать влияние этих расходов на сохранение, увеличение или снижение угрозы, например в результате изменения воздействия внешней среды из-за прекращения снабжения энергетическим ресурсом опасного производственного объекта в целом или отдельных его элементов.

Этот законопроект был подготовлен в связи с постановлением Конституционного суда России. Он в феврале 2022 года признал неконституционными нормы закона о банкротстве, которые мешали предприятиям-банкротам в приоритетном порядке расплачиваться за энергоресурсы, поставлявшихся им для недопущения катастроф. Тогда КС предписал "незамедлительно" скорректировать закон банкротстве, гарантировав внеочередную оплату энергоресурсов организацией-банкротом, эксплуатирующей опасный производственный объект, для предотвращения на нем техногенных катастроф.

Минэкономразвития Конституционный суд
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