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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Денежная база в РФ выросла с 30 сентября по 7 октября на 180,6 млрд рублей

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 октября составил 15 446 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 сентября денежная база в России равнялась 15 265,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,18%, или на 180,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ
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