Денежная база РФ в широком определении в сентябре выросла на 6,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 265,4 млрд рублей, или на 6,4%, до 21 трлн 95,5 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Рост денежной базы в сентябре был максимальным с февраля, когда она выросла на 2 трлн 574,1 млрд рублей, или на 13,0%.

Денежная база в январе-сентябре 2022 года увеличилась на 756,6 млрд рублей, или на 3,7%, с 20 трлн 338,9 млрд рублей на 1 января 2022 года.

Годовые темпы изменения денежной базы, которые стали положительными по состоянию на 1 сентября (2,4%) после того, как предыдущие пять месяцев они были отрицательными, на 1 октября увеличились до 8,2%, что стало максимальным значением показателя с 1 марта, когда темпы достигли 16,5%.

Рост денежной базы в сентябре был обеспечен увеличением средств, размещенных банками на корсчетах в ЦБ РФ, на 793,5 млрд, или на 38,9%, и наличных денег на 929,9 млрд рублей, или на 6,5%, при снижении средств банков в депозитах ЦБ РФ на 458,0 млрд рублей, или на 13,4%.

Рост наличных денег в составе базы в сентябре на 929,9 млрд рублей - до 15 трлн 158,4 млрд рублей - был в 10,7 раза больше, чем в августе (на 86,7 млрд рублей). Сентябрьский прирост уступает только рекордному февральскому, когда объем наличности увеличился на 2 трлн 31,0 млрд рублей, или на 14,7%, до 15 трлн 815,1 млрд рублей.

С начала 2022 года наличных к 1 октября стало больше на 1 трлн 90,3 млрд рублей, или на 7,8%, с 14 трлн 68,1 млрд рублей на 1 января.

Годовые темпы роста наличных на 1 октября увеличились до 9,4% с 3,4% на 1 сентября.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в сентябре увеличилась незначительно – до 71,9% c 71,8%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.