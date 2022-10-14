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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Банк России в 2024 году сделает СБП доступной для переводов юрлиц

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций, сообщили в Банке России.

"Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", - отмечает регулятор.

Системно значимые банки должны будут обеспечить такую возможность к 1 октября 2023 года.

Кроме того, ЦБ хочет с 1 апреля 2024 года ввести обязанность для кредитных организаций - участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему.

Банк России отмечает, что также упрощается процедура взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП.

Банк России СБП
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