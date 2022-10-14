Банк России в 2024 году сделает СБП доступной для переводов юрлиц

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций, сообщили в Банке России.

"Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка", - отмечает регулятор.

Системно значимые банки должны будут обеспечить такую возможность к 1 октября 2023 года.

Кроме того, ЦБ хочет с 1 апреля 2024 года ввести обязанность для кредитных организаций - участников СБП обеспечить переводы между юридическими лицами через систему.

Банк России отмечает, что также упрощается процедура взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП.