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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

ЦБ до апреля не будет применять меры к банкам, не внедрившим СБП в приложения

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлил до 1 апреля 2023 года период, в течение которого к банкам не будут применяться регуляторные меры, если они не могут предоставить клиентам возможность использовать Систему быстрых платежей (СБП) в своих мобильных приложениях.

Об этом говорится в сообщении ЦБ о мерах поддержки субъектов Национальной платежной системы (НПС).

Меры не будут применяться только в том случае, если банк обеспечит альтернативную возможность использования СБП через другие системы дистанционного банковского обслуживания, отмечает регулятор.

Кроме того, ЦБ до 1 июля 2023 года не будет применять меры за нарушение требований регистрации оператора платежной системы. Эта мера касается случаев, когда оператор перевода денежных средств, у которого открыты банковские счета других трёх и более операторов перевода и между этими счетами осуществляются переводы денежных средств в течение трех месяцев подряд в размере более 1,5 млрд руб., обязан в течение 30 дней направить заявление в Банк России для регистрации платежной системы.

"Действие меры продлевается в связи с продолжающейся трансформацией корреспондентских отношений, приводящей к колебаниям объемов совершаемых переводов денежных средств по корреспондентским счетам", - сообщил регулятор.

Срок действия вышеуказанных мер должен был истечь 1 января 2023 года. Они были продлены из-за сохранения влияния дестабилизирующих факторов на платежном рынке, которые могут вызывать затруднения в работе у субъектов НПС.

При этом регулятор не планирует продлевать действие меры, связанной с непризнанием платежной системы значимой в случае ее соответствия критериям значимости.

"Мера поддержки прекратит свое действие 1 января 2023 года в связи с наличием у субъектов платежных систем достаточного времени для адаптации своих бизнес-процессов под предъявляемые Банком России требования в случае признания платежной системы значимой", - подчеркивает ЦБ.

Банк России СБП НПС
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