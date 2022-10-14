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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

Сбор тепличных овощей в РФ вырос на 8,3% до 1,2 млн т

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Производство овощей защищенного грунта в РФ с начала года выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, до 1,2 млн тонн, сообщил Минсельхоз.

В частности, сбор тепличных огурцов увеличился на 8,7%, до 701,3 тыс. тонн, томатов – на 8%, до 479,9 тыс. тонн.

Регионами-лидерами в этом сегменте являются Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Белгородская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкортостан.

Минсельхоз также напомнил, что для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и "стимулирующие" субсидии. Кроме того, с этого года действует механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока.

Минсельхоз
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