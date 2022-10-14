Аналитики предупреждают о возможном кризисе на рынке гособлигаций emerging markets

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительства развивающихся экономик, активно заимствовавшие на долговых рынках в период низких ставок, сталкиваются с ростом расходов на рефинансирование долга и могут оказаться в ситуации, похожей на долговой кризис в Азии 1990-х годов, cообщает Bloomberg.

Доходность государственных облигаций трети стран, входящих в индекс EM Sovereign Dollar Debt Index, более чем на 10 процентных пунктов превышает доходность US Treasuries, что является общепринятым показателем стресса на долговом рынке.

Ранее на этой неделе министр финансов Нигерии Зайнаб Ахмед сказала, что крупнейшая экономика Африки пытается договориться о продлении сроков погашения ряда облигаций, хотя и подчеркнула, что речь не идет о евробондах.

"Некоторые страны объявят дефолт и будут реструктурировать свой долг", - сказала портфельный управляющий в Man Group Лиза Чуа. Растущая долговая нагрузка приводит к оттоку инвестиций и замедляет рост, "что усложняет задачу многих развивающихся экономик по выходу на достаточно быстрые темпы роста для стабилизации задолженности", добавила она.

По данным Bloomberg, доходность госбондов Кении и Египта превышает доходность гособлигаций США более чем на 10 п.п., Аргентины и Ганы - более чем на 20 п.п.

Несколько лет назад многие развивающиеся страны предприняли попытку оградить себя от рисков, связанных с ростом стоимости обслуживания долга в случае падения нацвалют, и начали массово размещать облигации в местных валютах. Однако со временем они вновь увеличили активность на иностранных рынках капитала на фоне крайне низких процентных ставок в США и еврозоне. В 2020 году объем размещений развивающимися странами государственных бондов в долларах и евро достиг исторического максимума и составил $747 млрд, по оценке Bloomberg.

Развивающимся экономикам предстоит погасить или рефинансировать облигации, номинированные в долларах и евро, на сумму около $350 млрд до конца 2024 года, свидетельствуют данные агентства.