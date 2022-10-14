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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Дефицит баланса внешней торговли еврозоны в августе вырос до рекорда

Дефицит баланса внешней торговли еврозоны в августе вырос до рекорда
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в августе вырос до рекордного уровня в результате существенного увеличения объема импорта из-за скачка цен на газ.

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли товарами повысилось до 50,9 млрд евро, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Для сравнения: в июле дефицит составил 34 млрд евро, а в августе 2021 года был зафиксирован профицит в 2,8 млрд евро.

Страны еврозоны увеличили импорт товаров в позапрошлом месяце на 53,6% в годовом выражении - до 282,1 млрд евро, экспорт - на 24%, до 231,1 млрд евро.

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Внешнеторговый дефицит Евросоюза в августе составил 64,7 млрд евро по сравнению с 7,1 млрд евро годом ранее. Объем импорта товаров увеличился на 56,4%, до 271,8 млрд, экспорт вырос на 24,2%, до 207,1 млрд.

За период с января по август страны ЕС увеличили импорт товаров на 49,9%, до 1,967 трлн евро. В том числе закупки энергоресурсов подскочили в 2,5 раза, продуктов питания и напитков - на 27,5%.

Экспорт из стран ЕС за восемь месяцев текущего года вырос на 18%, до 1,657 трлн евро. Дефицит баланса внешней торговли ЕС в январе-августе составил 310 млрд евро по сравнению с профицитом в 91,8 млрд евро годом ранее.

Дефицит баланса ЕС в торговле с Россией за восемь месяцев составил 115 млрд евро (37,3 млрд евро годом ранее). Импорт в РФ из ЕС с начала года увеличился в 1,6 раза, до 153 млрд евро, экспорт в страну уменьшился на 34,3%, до 38 млрд евро.

Дефицит баланса ЕС в торговле с Китаем вырос до 259 млрд евро с 139,8 млрд евро годом ранее.

Европа
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