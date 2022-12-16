В октябре еврозона зафиксировала дефицит внешней торговли 12-й месяц подряд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года дефицит внешнеторгового баланса еврозоны сохранился по итогам 12-го месяца подряд в результате существенного увеличения объема импорта из-за скачка цен на энергоресурсы.

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли товарами составило 26,5 млрд евро, показали предварительные данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). Для сравнения, в октябре 2021 года был зафиксирован профицит в 600 млн евро.

Страны еврозоны увеличили импорт товаров в октябре на 30,7% в годовом выражении - до 279,3 млрд евро, экспорт - на 18%, до 252,8 млрд евро.

Внешнеторговый дефицит Евросоюза в октябре составил 38,2 млрд евро по сравнению с 7 млрд евро годом ранее. Объем импорта товаров увеличился на 33,1%, до 263,4 млрд, экспорт вырос на 18%, до 225,2 млрд.

За период с января по октябрь страны ЕС увеличили импорт товаров на 47,7%, до 2,511 трлн евро. В том числе закупки энергоресурсов подскочили в 2,4 раза.

Экспорт из стран ЕС за десять месяцев текущего года вырос на 18,8%, до 2,115 трлн евро. Поставки химической продукции поднялись на 23%, оборудования и транспорта - на 12,6%.

Дефицит баланса внешней торговли ЕС в январе-октябре составил 395,3 млрд евро по сравнению с профицитом в 80,1 млрд евро годом ранее.

Дефицит баланса ЕС в торговле с Россией за десять месяцев составил 134,6 млрд евро (54,1 млрд евро годом ранее). Экспорт в РФ из ЕС с начала года упал на 36,3%, до 46,5 млрд евро, импорт из РФ в страны союза вырос на 42,6%, до 181,2 млрд евро.

Дефицит баланса ЕС в торговле с Китаем вырос до 336,3 млрд евро с 190,1 млрд евро годом ранее