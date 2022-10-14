Пессимистичный прогноз о выручке обрушил котировки Beyond Meat на 10%

Компания решила сократить19% штата, или около 200 сотрудников

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat ухудшил прогнозы выручки на третий финквартал и фингод в целом, после чего акции компании подешевели на 10%.

Теперь компания ожидает, что ее выручка в третьем финквартале составит около $82 млн, сократившись на 23% в годовом выражении. Прогноз на фингод ухудшен до $400-425 млн с ожидавшихся ранее $470-520 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали квартальную выручку на уровне $113,6 млн, годовую - $481 млн.

Кроме того, Beyond Meat объявила о сокращении 19% штата, или около 200 сотрудников по всему миру. Компания ожидает, что это позволит ей сэкономить около $39 млн в течение следующего года. Фирма зафиксирует списание в размере порядка $4 млн в отчетности за третий финквартал.

Акции Beyond Meat упали на 10,15% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании рухнула в четыре раза и составляет $904 млн, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 23%.