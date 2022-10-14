Жилищное строительство в РФ в сентябре упало впервые с декабря - на 8%

За девять месяцев его рост, по данным Росстата, составил 26,5%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в сентябре 2022 года составил 9 млн 451,3 тыс. кв. м, что на 8% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года, говорится в материалах Росстата.

Показатель снизился впервые с декабря 2021 года, когда объем жилстроительства упал относительно аналогичного периода 2020 года на 33% (до 11,4 млн кв. м).

Как сообщалось, в январе 2022 года в РФ было введено 10,3 млн кв. м жилья, что 1,8 раза больше января 2021 года, в феврале - 10 млн кв. м (рост в 1,83 раза), в марте - 8,9 млн кв. м (рост на 34,7%), в апреле - 8,3 млн кв. м (рост на 38,3%), в мае - 6,9 млн кв. м (рост на 38,3%), в июне - 8,1 млн кв. м (рост на 5,6%), в июле - 8 млн кв. м (рост на 8,2%), в августе - 9,07 млн кв. м (рост на 7,9%).

За январь-сентябрь 2022 года объем жилищного строительства в РФ составил 79 млн 138,7 кв. м - рост на 26,5% к аналогичному периоду 2021 года

Как сообщалось, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.