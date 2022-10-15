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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин ввёл дополнительный контроль за сделками в финсекторе с недружественным участием

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сделки с участием нерезидентов из недружественных юрисдикций, в которые вовлечены организации финансового сектора, потребуют согласования властей, даже если речь идет о небольшой доле.

Очередной указ, дополняющий сформированную начиная с марта сложную систему контроля за структурой владения различными российскими активами, президент Владимир Путин подписал 15 октября (№737), он называется "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)".

Согласно указу, который опубликован в субботу на официальном портале правовых актов, сделки и операции, влекущие за собой прямо и косвенно установление, изменение или прекращение прав на более чем 1% акций/долей в уставном капитале банка, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, осуществляются на основании разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Такое разрешение необходимо, если хотя бы одной из сторон сделок являются иностранные лица, связанные с недружественными государствами.

Этот механизм не распространяется на банки, в отношении которых до конца 2022 года действует еще более жесткое ограничение: запрет на любые сделки недружественных нерезидентов с акциями без особого разрешения президента (список таких банков не публичен).

Владимир Путин
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