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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Аэропорты юга России получат 7,5 млрд рублей компенсаций операционных расходов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит еще 2 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов центра и юга России, закрытых с 24 февраля. Об этом на онлайн-совещании с вице-премьерами объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в 2022 году на поддержку аэропортов будет выделено больше 7,5 млрд рублей, добавил он.

"Решение позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы и возобновить обслуживание рейсов, как только это станет возможно. Важно и дальше сохранить транспортную связанность населенных пунктов, куда были ограничены полеты, одновременно расширяя альтернативные виды транспорта, чтобы люди могли добраться до места назначения, а бизнес не испытывал логистических затруднений", - сказал премьер.

Росавиация в феврале запретила полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Запрет регулярно продлевается. В последний раз его продлили до 22 октября.

Росавиация Анапа Белгород Ростов-на-Дону Симферополь Элиста Геленджик Липецк Михаил Мишустин Брянск
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