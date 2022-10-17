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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Charles Schwab в III квартале увеличила чистую прибыль на 32%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 32%, выручку - на 20%, при этом ее скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,02 млрд, или рекордные 99 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,53 млрд, или 74 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Показатель стал самым высоким за всю историю существования компании.

Скорректированная прибыль зафиксирована на уровне $1,10 на акцию против 84 центов годом ранее при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,05 на акцию.

Выручка Charles Schwab в минувшем квартале составила $5,5 млрд. Эксперты в среднем оценивали этот показатель в $5,04 млрд.

Объем активов клиентов Charles Schwab на конец третьего квартала составил $6,6 трлн, что на 13% меньше, чем годом ранее. При этом число активных брокерских счетов за год повысилось на 4% и достигло 34 млн.

С начала 2022 года капитализация Charles Schwab сократилась на 17,4%.

Charles Schwab США
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