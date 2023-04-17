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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Финансовая компания Charles Schwab увеличила квартальную чистую прибыль на 14%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американская банковская и брокерская компания Charles Schwab Corp. в первом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль и выручку, при этом выручка оказалась хуже прогнозов, а скорректированная прибыль превысила ожидания рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $1,6 млрд, или 83 цента в расчете на акцию, по сравнению с $1,4 млрд, или 67 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль равнялась 93 центам против среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне 90 центов.

Выручка Charles Schwab в минувшем квартале увеличилась на 9,5% и составила $5,12 млрд. Эксперты в среднем оценивали этот показатель в $5,14 млрд.

Объем активов клиентов Charles Schwab на конец первого квартала составил $7,58 трлн. Число активных брокерских счетов за квартал увеличилось на 33 млн, чистый приток средств в первом квартале составил $132 млрд.

С начала 2023 года капитализация Charles Schwab рухнула на 38%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 7,7%.

Charles Schwab США
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