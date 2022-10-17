Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Подача природного газа из России в Армению приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ - Закавказье", сообщает ЗАО "Газпром Армения".

"В связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ-Закавказье" с 18 по 19 октября будет временно приостановлена поставка природного газа в Армению", - говорится в сообщении пресс-службы.

В этот период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети Армении выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" ПАО "Газпром".