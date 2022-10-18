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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не меняются на "Московской бирже" на старте торгов во вторник, сделок с евро в первые минуты не было, рубль стабилен в ожидании заметных стимулов к движению.

По итогам третьей минуты торгов курс доллара США составил 61,65 руб./$1, не меняясь к уровню предыдущего закрытия. Доллар при этом оказался на 11 копеек ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени также не изменился на "Московской бирже" - 8,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов не проявил активных изменений, валюты находились в безыдейном состоянии. У нацвалюты на данном этапе все предпосылки к дальнейшему укреплению за счет общемирового позитивного настроя глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам и растущих котировок нефти. Кроме того, приближается пик налоговых выплат, когда компании-экспортеры будут активно продавать валютную выручку.

Однако, сохраняются опасения возможного спада в экономике. Оценка вероятности рецессии в американской экономике резко возросла на фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок в США. По данным опроса The Wall Street Journal, респонденты оценили вероятность рецессии в США в последующие 12 месяцев в 63% против июльских 49%. Показатель превысил 50% впервые с июля 2020 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:03 мск составила $91,98 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,89 за баррель, что на 0,50% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник отражают позитивные настроения участников рынка: китайский CSI300 поднялся на 0,11 %, японский Nikkei 225 растет на 1,31%, гонконгский Hang Seng - на 0,94%, южнокорейский Kospi - на 0,77%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 1,50%.

Американский рынок акций завершил первые торги этой недели сильным ростом после публикации квартальных отчетностей крупнейших банков Уолл-стрит.

Акции Bank of America Corp. поднялись на 6,1%, Bank of New York Mellon - на 5,1%, JPMorgan Chase & Co. - на 4,2%, Citigroup Inc. - на 0,8%, Wells Fargo & Co. - на 1,8% и Morgan Stanley - на 2,4%.

BofA в третьем квартале увеличил выручку на 7,5%, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, а Bank of New York Mellon получил скорректированную прибыль в расчете на акцию выше ожиданий экспертов.

JPMorgan и Citigroup получили выручку и скорректированную прибыль выше прогнозов рынка, тогда как Wells Fargo увеличил выручку на 4%, а Morgan Stanley уменьшил ее на 12%.

Рыночная капитализация нефтедобывающей Continental Resources увеличилась на 8,7%. Основатель компании Харольд Хамм объявил о выкупе всех находящихся в обращении акций Continental Resources через принадлежащую ему фирму Omega Acquisition Inc.

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