Brent подорожала до $92,37 за баррель после умеренного снижения цен накануне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени во вторник составляет $92,37 за баррель, что на $0,75 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты снизились на $0,01 (0,01%), до $91,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,82 (0,96%), до $86,28 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $0,15 (0,2%), до $85,46 за баррель.

Поддержку рынку в том числе оказывает ослабление доллара, который дешевеет к основным валютам во вторник на фоне усиления аппетита к риску, пишет CNBC. Между тем опасения по поводу потенциальной рецессии в мировой экономике ограничивают рост нефтяных котировок.

Понижательное давление на нефтяные цены продолжают оказывать тревоги относительно ужесточения денежно-кредитной политики многих крупных центробанков мира, направленного на сдерживание инфляции, пишет Trading Economics.

Между тем Китай, как ожидается, сохранит мягкую монетарную политику для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с COVID-19.

Участники рынка готовятся к сокращению добычи нефти ОПЕК+. Как сообщалось, в начале октября ОПЕК+ приняла решение о сокращении квот на нефтедобычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.