Goldman Sachs советует продавать S&P 500 и покупать китайский индекс HSCEI

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Аналитики банка Goldman Sachs советуют инвесторам продавать опционы колл на американский фондовый индекс S&P 500 и покупать аналогичные опционы на индекс торгующихся в Гонконге китайских компаний Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI).

"Отношение к китайским активам остается сдержанным в этом году и в полной мере не отражает восстановления аппетита к риску этим летом", - цитирует агентство Bloomberg отчет, написанный аналитиками Goldman, включая Кристиана Мюллера-Глиссмана.

Индекс HSCEI с начала года упал на 31%, тогда как S&P 500 потерял 23%. В прошлом месяце аналитики Goldman предупредили о рисках дальнейшего снижения американских акций из-за растущих процентных ставок.

Goldman в целом придерживается негативного прогноза относительно глобальных акций по сравнению с другими активами. В банке оценивают китайские компании "выше рынка" в Азии и держат "нейтральную" оценку для индекса S&P 500.