Lockheed Martin нарастил чистую квартальную прибыль на 190%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin увеличил чистую прибыль почти в 3 раза (на 190%), что оказалось лучше прогноза рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $1,778 млрд против $614 млн годом ранее, говорится в квартальном отчете.

Прибыль в расчете на акцию поднялась до $6,71 с $2,21. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,57.

Квартальная выручка Lockheed Martin увеличилась на 3,5%, до $16,583 млрд с $16,028 млрд, при консенсус-прогнозе в $16,650 млрд.

Выручка авиационного подразделения поднялась до $7,089 млрд с $6,568 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - до $2,831 млрд с $2,781 млрд, космической продукции - до $2,882 млрд с $2,699 млрд. И только в секторе артиллерийских систем показатель упал до $3,781 млрд с $3,980 млрд.

Компания сохранила прогноз на 2022 год, в соответствии с которым ожидает, что ее выручка составит $65,25 млрд, чистая прибыль в расчете на акцию - $21,55.

С начала 2022 года капитализация Lockheed Martin выросла на 11,8%.