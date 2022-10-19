Группа ММК увеличила квартальные продажи на 17,4% на фоне снижения выплавки стали
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" в III квартале 2022 года произвела 2,796 млн тонн стали, что на 3,3% ниже уровня. Основной причиной падения компания назвала снижение производства стали на турецком активе и неблагоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
Продажи товарной металлопродукции повысились в прошлом квартале на 17,4%, до 2,773 млн тонн на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во II квартале. При этом продажи премиальной продукции выросли на 11%, до 1,146 млн тонн, доля такой продукции в портфеле продаж составила 41,3%.
Средние цены реализации по итогам III квартала снизились на 16,7% к уровню прошлого квартала и составили $855 за тонну, преимущественно отражая коррекцию цен на внутреннем рынке на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и роста конкуренции. При этом рублевые цены на металлопродукцию сократились более чем на 25% на фоне продолжающегося укрепления российского рубля относительно доллара США. Относительно 9 месяцев прошлого года цены выросли на 1,3%, до $916 за тонну, что, учитывая укрепление российского рубля, выразилось в снижении цен в рублевом эквиваленте на 2,7% г/г в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры относительно прошлого года.
Основные показатели ММК за III квартал и 9 месяцев 2022 года, тыс. тонн:
|Наименование
|III квартал
|II квартал
|динамика
|Январь-сентябрь 2022г
|Динамика к январю-сентябрю 2021г
|производство
|Сталь
|2 796
|2 892
|- 3,3%
|8 859
|- 12,2%
|Стальной сегмент Россия
|2 630
|2 563
|2,6%
|8 045
|- 19,8%
|Стальной сегмент Турция
|166
|330
|- 49,7%
|814
|x14
|Чугун
|2 336
|2 065
|13,1%
|6 649
|- 15,2%
|Угольный концентрат
|877
|923
|- 5,0%
|2 642
|3,3%
|ЖРС
|690
|665
|3,7%
|1 839
|-17,3%
|продажи группы ММК
|Товарная продукция
|2 773
|2 362
|17,4%
|8 018
|- 10,8%
|Сортовой прокат
|324
|251
|29,1%
|851
|2,1%
|Листовой г/к прокат
|1 268
|1 046
|21,1%
|3 561
|-15,6%
|Премиальная продукция
|1 146
|1 033
|11%
|3 528
|-6,1%
|РФ + СНГ
|2 401
|2 033
|18,1%
|6 691
|1,3%
|Экспорт
|371
|329
|12,9%
|1 327
|- 44,3
|Доля премиальной продукции
|41,3%
|43,7%
|-2,4 п.п.
|44,0%
|2,2 п.п.
Cash-cost сляба упал в III квартале на 17,1% по сравнению с предыдущим - до $438 за тонну, что в основном было обусловлено снижением цен на основные сырьевые ресурсы на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынков. В январе-октябре cash-cost сляба вырос на 18% до $459 за тонну.