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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Группа ММК увеличила квартальные продажи на 17,4% на фоне снижения выплавки стали

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа ММК (флагманский актив - "Магнитогорский металлургический комбинат" в III квартале 2022 года произвела 2,796 млн тонн стали, что на 3,3% ниже уровня. Основной причиной падения компания назвала снижение производства стали на турецком активе и неблагоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.

Продажи товарной металлопродукции повысились в прошлом квартале на 17,4%, до 2,773 млн тонн на фоне восстановления деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во II квартале. При этом продажи премиальной продукции выросли на 11%, до 1,146 млн тонн, доля такой продукции в портфеле продаж составила 41,3%.

Средние цены реализации по итогам III квартала снизились на 16,7% к уровню прошлого квартала и составили $855 за тонну, преимущественно отражая коррекцию цен на внутреннем рынке на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и роста конкуренции. При этом рублевые цены на металлопродукцию сократились более чем на 25% на фоне продолжающегося укрепления российского рубля относительно доллара США. Относительно 9 месяцев прошлого года цены выросли на 1,3%, до $916 за тонну, что, учитывая укрепление российского рубля, выразилось в снижении цен в рублевом эквиваленте на 2,7% г/г в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры относительно прошлого года.

Основные показатели ММК за III квартал и 9 месяцев 2022 года, тыс. тонн:

Наименование III квартал II квартал динамика Январь-сентябрь 2022г Динамика к январю-сентябрю 2021г
производство
Сталь 2 796 2 892 - 3,3% 8 859 - 12,2%
Стальной сегмент Россия 2 630 2 563 2,6% 8 045 - 19,8%
Стальной сегмент Турция 166 330 - 49,7% 814 x14
Чугун 2 336 2 065 13,1% 6 649 - 15,2%
Угольный концентрат 877 923 - 5,0% 2 642 3,3%
ЖРС 690 665 3,7% 1 839 -17,3%
продажи группы ММК
Товарная продукция 2 773 2 362 17,4% 8 018 - 10,8%
Сортовой прокат 324 251 29,1% 851 2,1%
Листовой г/к прокат 1 268 1 046 21,1% 3 561 -15,6%
Премиальная продукция 1 146 1 033 11% 3 528 -6,1%
РФ + СНГ 2 401 2 033 18,1% 6 691 1,3%
Экспорт 371 329 12,9% 1 327 - 44,3
Доля премиальной продукции 41,3% 43,7% -2,4 п.п. 44,0% 2,2 п.п.

Cash-cost сляба упал в III квартале на 17,1% по сравнению с предыдущим - до $438 за тонну, что в основном было обусловлено снижением цен на основные сырьевые ресурсы на фоне неблагоприятной конъюнктуры рынков. В январе-октябре cash-cost сляба вырос на 18% до $459 за тонну.

ММК
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