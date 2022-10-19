Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

"Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" приступил к обсуждению с партнерами деталей возможного участия в проекте новой АЭС в Турции, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Президент Турции произнес название "Синоп" - достаточно известная всем атомщикам мира площадка, на Черном море уже, которая, в общем, является весьма привлекательной с точки зрения размещения большой мощной четырехблочной атомной станции", - сказал он.

"Мы приступили к переговорам с нашими бизнес-партнерами, турецкими бизнес-партнерами, о формировании подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования этого энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции", - рассказал Лихачев о планах "Росатома".

Новость дополняется

Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Минсельхоз предложил квоту на экспорт зерна в 25,5 млн т

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

Цены на удобрения падают из-за низкого спроса в США и Бразилии

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Нидерланды восстановили экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2-2,3%

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });