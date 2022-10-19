"Росатом" начал переговоры с турецкими партнерами об участии в проекте еще одной АЭС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" приступил к обсуждению с партнерами деталей возможного участия в проекте новой АЭС в Турции, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Президент Турции произнес название "Синоп" - достаточно известная всем атомщикам мира площадка, на Черном море уже, которая, в общем, является весьма привлекательной с точки зрения размещения большой мощной четырехблочной атомной станции", - сказал он.

"Мы приступили к переговорам с нашими бизнес-партнерами, турецкими бизнес-партнерами, о формировании подходов в части технологических альянсов, в части инвестиционной политики и в части формирования этого энергорынка Турции с учетом будущего наличия крупной атомной электростанции", - рассказал Лихачев о планах "Росатома".

Новость дополняется