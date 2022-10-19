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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

РСХБ спрогнозировал несколько юаневых размещений эмитентами РФ к концу года

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские эмитенты продолжат выходить на внутренний облигационный рынок с бумагами в юанях и в конце текущего, и в следующем году, считает зампред Россельхозбанка Анна Кузнецова.

РСХБ выступал организатором трех из четырех юаневых выпусков, размещенных в августе-сентябре.

"Пока на рынок выходило четыре эмитента. Книги собирались неплохо, несколько сделок готовятся на конец этого года", - сказала Кузнецова, выступая на форуме "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту", организованном "Эксперт РА".

"Я думаю, этот тренд в следующем году продолжится", - отметила она.

По словам зампреда РСХБ, финансирование в юанях "более дешевое, чем рубли, по крайней мере, сейчас".

"У инвесторов, у частных и состоятельных, спрос на этот продукт есть, и, думаю, что со временем он появится у банков", - сказала Кузнецова, пояснив, что это связано с процессом перехода из "недружественных" в "дружественные" валюты.

Облигации в юанях уже разместили "Русал", "Полюс", "Металлоинвест" и "Роснефть". Кроме того, "Русал" в конце октября планирует собрать заявки на еще один выпуск юаневых бондов.

Россельхозбанк РСХБ
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