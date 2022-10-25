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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В мэрии Москвы прогнозируют инфляцию в 12% по итогам 2022 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы рассчитывают, что инфляция в регионе по итогам текущего года составит порядка 12%. Об этом телеканалу "Россия 24" сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая выручка предприятий торговли и услуг увеличилась более чем на 20%. При этом в последние три месяца в столице наблюдается дефляция.

Ефимов отметил, что в Москве отмечается рост покупательной способности в реальном выражении и продолжающийся положительный тренд в этой сфере.

Москва Владимир Ефимов
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