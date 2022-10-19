Часть закупок новых субъектов РФ временно может подпасть под контроль Минфина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Часть госзакупок новых субъектов РФ до конца текущего года может подпасть под контроль Минфина РФ. Проект соответствующего правительственного постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно этому документу, новые субъекты РФ должны будут согласовывать с Минфином РФ свои нормативные правовые акты, устанавливающие порядок выбора способа определения поставщика. Впрочем, только для части закупок.

Под такой контроль Минфина подпадут закупки оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства, работ по содержанию автомобильных дорог, работ по строительному контролю, работ по благоустройству территорий, товаров, работ, услуг для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сферах науки и высшего образования, работ по сохранению объектов культурного наследия.

Эта норма будет действовать, в случае принятия правпостановления, до 1 января 2023 года. Затем на территории новых субъектов РФ начнут действовать положения закона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указы о введении военного положения в новых субъектах РФ и режима повышенной готовности в ряде других регионов. По оценке участников рынка закупок, эти меры могут повлиять на проведение некоторых закупок и исполнение договоров на территориях, упоминаемых в указах президента РФ.