WSJ спрогнозировала повышение ставки ФРС на 75 б.п. и дальнейшее замедление роста

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система на заседании 1-2 ноября снова повысит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а затем, вероятно, будет обсуждать, как донести до рынка, что темпы подъема в декабре будут снижены, и стоит ли это делать, пишет The Wall Street Journal.

"Мы будем очень серьезно обсуждать темпы ужесточения политики на нашем следующем заседании", - заявил ранее в октябре член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

Некоторые из руководителей Федрезерва уже дали понять, что хотели бы замедлить подъем ставки в скором времени и полностью остановиться в следующем году, чтобы иметь возможность оценить последствия уже сделанных шагов для экономики и избежать риска провоцирования ненужного спада в экономике.

Другие высказывают мнение о том, что обсуждать замедление темпов ужесточения политики ФРС пока рано, поскольку высокая инфляция оказалась более устойчивой и масштабной, чем ожидалось ранее.

Федрезерв поднимал ставку на 75 б.п. на каждом из трех последних заседаний, начиная с июня, и в настоящее время она находится на уровне 3-3,25%. Нынешние темпы повышения ставки являются самыми быстрыми с начала 80-х годов, отмечает WSJ.

Федрезерву необходимо принять решение о том, следует ли замедлить подъем ставки с декабря, и если да, то как объяснить рынкам, что ЦБ по-прежнему намерен добиваться ослабления инфляции. В июле-августе фондовый рынок США поднимался на ожиданиях, что ФРС не продолжит резкое повышение ставки, и главе центробанка Джерому Пауэллу пришлось делать жесткие заявления, чтобы разубедить в этом трейдеров.

В том случае, если руководство ФРС примет решение поднять ставку лишь на 50 б.п. в декабре, им нужно будет подготовить инвесторов к этому решению за несколько недель после ноябрьского заседания, чтобы не спровоцировать очередное необоснованное ралли на рынке акций, пишет газета.

Федрезерв, например, может увеличить ставку на 50 б.п. на заседании 13-14 декабря, показав при этом, что прогнозирует ее повышение до более высокого уровня в 2023 году, чем предполагалось ранее.

До начала декабрьского заседания ФРС сможет оценить данные по инфляции и занятости в США, ключевые для принятия ее решений, за два месяца.

По данным CME Group, рынок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки закладывает ее повышение до 5% к весне 2023 года.