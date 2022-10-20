Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

ЦБ оценил рост розничного кредитования в РФ в сентябре в 1,6%

Корпоративное кредитование выросло на 2,5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре увеличили корпоративный портфель на 2,5%, розничный - на 1,6%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора.

Высокий рост корпоративных кредитов продолжается уже второй месяц (+2,4% в августе). Всего же с начала года прирост составил 4,1 трлн рублей (+8,1%), что даже выше, чем за аналогичный период прошлого года (+3,8 трлн рублей, +8,0%), отмечает ЦБ. В сентябре в основном росли кредиты в рублях (+1,2 трлн рублей, 2,8%) у компаний из широкого круга отраслей (нефть и газ, металлургия, розничная торговля, транспорт, химическая промышленность). При этом программы господдержки системообразующих предприятий оказывают все меньшее влияние на динамику корпоративного кредитования (в сентябре были выданы кредиты на сумму около 40 млрд рублей, в августе - на 65 млрд рублей).

Валютное кредитование выросло незначительно (+$1 млрд, или 61 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,7%) за счет выдачи отдельными банками крупных кредитов, около четверти из которых выдано в валютах дружественных стран. Но в целом у большинства банков сохраняется тенденция к девалютизации портфеля, в том числе за счет конвертации валютных кредитов в рублевые.

Рост розничного кредитования замедлился в сентябре до 1,6% с 1,7% в августе, при этом ипотека с учетом ранее одобренных заявок продолжила ускоряться, а потребительское кредитование, напротив, замедлилось.

По предварительным данным, подъем необеспеченного потребительского кредитования замедлился в сентябре до 0,9% после 1,4% в августе.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

Средства физлиц в банках РФ в сентябре снизились на 500 млрд руб. на фоне отъезда граждан

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

Минфин РФ до конца года направит 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

"Полярные авиалинии", "Якутия" и "Хабаровские авиалинии" готовятся войти в АК "Аврора"

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Hermes в III квартале увеличила выручку на треть

Финская фармкомпания "Орион Фарма" опровергла сообщение об уходе из России

Объем неэнергетического экспорта РФ за 8 месяцев в денежном выражении вырос на 7%

"Белуга" будет платить не менее 50% от прибыли по обновленной дивполитике

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });