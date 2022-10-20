ЦБ оценил рост розничного кредитования в РФ в сентябре в 1,6%

Корпоративное кредитование выросло на 2,5%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре увеличили корпоративный портфель на 2,5%, розничный - на 1,6%, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора.

Высокий рост корпоративных кредитов продолжается уже второй месяц (+2,4% в августе). Всего же с начала года прирост составил 4,1 трлн рублей (+8,1%), что даже выше, чем за аналогичный период прошлого года (+3,8 трлн рублей, +8,0%), отмечает ЦБ. В сентябре в основном росли кредиты в рублях (+1,2 трлн рублей, 2,8%) у компаний из широкого круга отраслей (нефть и газ, металлургия, розничная торговля, транспорт, химическая промышленность). При этом программы господдержки системообразующих предприятий оказывают все меньшее влияние на динамику корпоративного кредитования (в сентябре были выданы кредиты на сумму около 40 млрд рублей, в августе - на 65 млрд рублей).

Валютное кредитование выросло незначительно (+$1 млрд, или 61 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +0,7%) за счет выдачи отдельными банками крупных кредитов, около четверти из которых выдано в валютах дружественных стран. Но в целом у большинства банков сохраняется тенденция к девалютизации портфеля, в том числе за счет конвертации валютных кредитов в рублевые.

Рост розничного кредитования замедлился в сентябре до 1,6% с 1,7% в августе, при этом ипотека с учетом ранее одобренных заявок продолжила ускоряться, а потребительское кредитование, напротив, замедлилось.

По предварительным данным, подъем необеспеченного потребительского кредитования замедлился в сентябре до 0,9% после 1,4% в августе.