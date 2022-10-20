"Русал" 24 октября соберет заявки на новый выпуск облигаций в юанях

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" 24 октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки купона – не выше 3,8% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска – 2,5 года. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб.

Объем размещения будет объявлен позднее.

Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Минимальная заявка – кратная эквиваленту 1 тыс. юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн руб.

Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ "Синара".

Агентом по размещению избран ГПБ.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Русал Братска" на 65 млрд руб. и два выпуска биржевых бондов МКПАО "ОК Русал" на 4 млрд юаней.