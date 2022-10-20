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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

ЦБ прогнозирует рост корпоративного кредитования в РФ в 2022 году на 10% или больше

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Корпоративное кредитование в России в 2022 году может увеличиться по верхней границе июльского диапазона в 5-10% или даже превысить ее.

"Что касается корпоративного кредитования, то третий квартал был чуть ли не рекордный - в районе 6% у нас рост, и по девяти месяцем получается 8%, соответственно по году выйдем на 10%, может, даже больше. Это сопоставимо с хорошим 2021 годом", - сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в видео-комментарии, размещенном на сайте регулятора.

В 2021 году кредиты юрлицам выросли на 10,7%.

ЦБ РФ
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