ФНС согласилась с сальдированием налоговых обязательств при выявлении схем "дробления" бизнеса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) сориентировала инспекции на необходимость уменьшать у компаний, которые характеризуются как организаторы схем "дробления" бизнеса, сумму их обязательств перед казной на величину налогов, уплаченных их "техническими" контрагентами. Документ, устанавливающий это правило, с которым ознакомился "Интерфакс", подписал заместитель руководителя ФНС Виктор Бациев, датирован он 14 октября.

В этом документе ФНС описывает, как налоговые инспекции должны пересчитывать налоги в случае выявления случаев "дробления" бизнеса - ситуаций, когда несколько лиц представляют собой единый предпринимательский конгломерат, но некоторые используют специальные налоговые режимы и за счет этого достигается неправомерная экономия на платежах в бюджет.

Ранее ФНС весьма часто отказывалась в этих случаях проводить налоговую реконструкцию, то есть, выявив нарушение, не рассчитывала недоимку с учетом всех реально понесенных затрат и налоговых платежей, а начисляла тому или иному налогоплательщику налоги, пени и штрафы по максимуму. "Налоговые органы исторически не желали учитывать налоги, уплаченные подконтрольными бизнес-структурами, а также не желали возвращать налоги этим подконтрольным структурам даже после вменения всех налоговых обязательств налогоплательщику-организатору", - описывает ситуацию советник BGP Litigation Денис Савин.

Но Верховный суд РФ в двух определениях от 23 марта 2022 года по делам компаний "Стройбилдинг", "МДС" и "Монтажстрой" признал этот подход неверным. Теперь ФНС "соглашается со складывающейся судебной практикой и даёт прямое указание нижестоящим налоговым органам действовать в соответствии с ней", констатирует Савин.

Отныне, как предписывает ФНС, инспекции должны учитывать, то есть минусовать, при определении обязательств перед казной "налогоплательщика-организатора" схемы дробления бизнеса "суммы налогов, уплаченные элементами схемы "дробления бизнеса" в отношении дохода от искусственно разделенной деятельности. "Элементами" тут служба называет налогоплательщиков, которые были вовлечены в схему.

Налоги, уплаченные в связи с применением специальных налоговых режимов, являясь фискальными эквивалентами налога на прибыль организаций, подлежат учету в первую очередь при определении размера доначисляемого налога на прибыль организаций, говорится также в документе ФНС.

"ФНС обоснованно отмечает, что единый налог, уплачиваемый при спецрежиме, является упрощенным аналогом налога на прибыль. К тому же они зачисляются, как и основная часть налога на прибыль, в региональный бюджет. Поэтому логично и справедливо, что в этой части недоимка по налогу на прибыль уменьшается на сумму уплаченного единого налога, то есть налоговая выгода определяется за вычетом уплаченного при спецрежиме налога. Соответственно, в таком случае на учтенную сумму не будет оснований начислить пеню и штраф", - так оценивает новый подход ФНС руководитель аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадим Зарипов.

Хороший учет

Эксперты, опрошенные "Интерфаксом", положительно оценивают избранный ФНС вариант - фактический зачет, а не доначисления для одних налогоплательщиков и возврат переплат для других.

"Выбранный порядок учета уплаченных подконтрольными структурами при расчете доначислений плательщику-организатору наиболее выгодный для бизнеса. В отличие от варианта с возвратом переплаты в таком случае снижаются штрафные санкции и пени, а также не возникает кассового разрыва между требованием об уплате к организатору и датой возврата переплаты подконтрольным структурам", - говорит Савин из BGP Litigation.

"Предложенный ФНС порядок "учета" налога, уплаченного элементами схемы, логичен", - соглашается Зарипов из "Пепеляев групп". При этом он оговаривается, что этот порядок не предусмотрен Налоговым кодексом (НК) РФ. "Мы имеем дело с ведомственным нормотворчеством, призванным закрыть очевидный пробел в статье 54.1 НК РФ (о незаконной налоговой оптимизации - ИФ), которая по-прежнему не предусматривает порядок проведения полной налоговой реконструкции", - отмечает Зарипов.

Организатор поневоле

"При наличии невозмещенного в полном объеме ущерба, причиненного бюджетам публично-правовых образований в результате совместных действий участников схемы "дробления бизнеса", возврат уплаченных ими сумм налогов в случае представления уточненных деклараций, "обнуливших" соответствующие налоговые обязанности для образования формальной переплаты, недопустим", - оговаривается ФНС.

Решение по итогам налоговой проверки, принятое в отношении налогоплательщика-организатора схемы, подлежит направлению в налоговые органы, на учете которых состоят элементы схемы "дробления" бизнеса, устанавливает документ ФНС. Такой порядок информирования установлен во избежание задвоенного учета суммы уплаченного налога, объясняет Зарипов из "Пепеляев групп".

Какой налогоплательщик должен рассматриваться в качестве организатора схемы "дробления" бизнеса, а какие быть в роли элементов, ни в документе ФНС, ни в определениях ВС РФ, от которых служба отталкивается, не говорится.

"Выбор конкретного лица в качестве налогоплательщика-организатора налоговыми органами, как правило, не обосновывается. На практике им объявляется компания, к которой инспекция вышла на проверку просто потому, что она наиболее крупная или потому что у нее есть имущество, за счет которого можно взыскать недоимку", - описывает сложившуюся ситуацию Зарипов.