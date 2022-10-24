Переход ЕАЭС на НДС в онлайн-торговле по стране потребителя состоится не ранее 2024 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут принять поправки в проект протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части порядка взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам, не ранее весны 2023 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Пока государствами-членами ЕАЭС достигнута договоренность, что действующее право союза, в соответствии с которым при осуществлении электронной торговли НДС уплачивается в стране, где находится электронная площадка, должно быть приведено в соответствие с общепринятой мировой практикой. То есть НДС будет уплачиваться не в стране, где находится электронная площадка, а в стране назначения, то есть там, где находится потребитель товара. Таким образом, требуется внесение изменений в право ЕАЭС, а это сам по себе процесс, включающий разработку и согласование поправок к большому договору, подписание изменений в договор и их ратификацию. При этом каждое государство-член ЕАЭС действует в соответствии со своими собственными интересами и внутренними правилами", - описал он процесс оформления уже достигнутых странами ЕАЭС договоренностей.

"Обычно, даже при наличии доброй воли, это все занимает месяцы. Раньше весны 2023 года этих поправок ждать не следует и вступление в силу планируется с 1 января 2024 г.", - заявил замглавы правительства РФ.

Он напомнил, что "ряд стран ЕАЭС в одностороннем порядке пошли на введение принципа страны назначения в свои национальные законодательства до внесения изменений в право ЕАЭС".

"В результате одновременного применения национальных законодательств и права ЕАЭС при осуществлении трансграничных сделок в электронной коммерции начало возникать двойное налогообложение. Решением может стать предложение о внесении соответствующих поправок в российский Налоговый кодекс, которые могли бы вступить в силу с 2023 года, но тут тоже требуется анализ", - сказал Оверчук.

Двойное налогообложение при продаже товаров

Ранее сообщалось о том, что с 2022 года на взимание НДС по стране назначения в рамках интернет-торговли перешел Казахстан, с середины года аналогичную систему ввела Белоруссия. В результате при продаже российскими онлайн-ритейлерами товаров в эти страны НДС с товара взимается дважды – в РФ (в соответствии с правом ЕАЭС) и, в частности, в Казахстане. На эту проблему неоднократно обращали внимание российские ритейлеры, отмечая, что поставки в страны, не входящие в ЕАЭС, оказываются в таких условиях более выгодными.

На прошлой неделе прошло заседание совета ЕЭК, по итогам которого Оверчук сообщил, что страны ЕАЭС договорились об избежании двойного налогообложения при реализации товаров через электронные торговые площадки стран-участниц. "Достигнуты договоренности по налогообложению – по налогу на добавленную стоимость товаров, которые реализуются через электронные площадки государств - членов союза. Фактически эта договоренность касается приведения права союза в соответствие с общемировой практикой, когда налогообложение осуществляется в стране, где осуществляется потребление товаров", - отмечал он.